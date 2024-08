Nintendo stopper reparasjoner på 2DS- og 3DS-enheter

HQ

Selv om 2DS og 3DS er veldig gamle nå når det gjelder den vanlige livssyklusen til en konsoll, holder folk fortsatt de håndholdte enhetene sine høyt, og mange sørger over tapet av 3DS eShop tidligere i år.

Nå har 3DS- og 2DS-brukere fått enda et slag, ettersom Nintendo har kunngjort (takk, NintendoLife) at de har gått tom for reservedeler, og at de vil avslutte reparasjonsvirksomheten i Japan. Dette gjør disse håndholdte konsollene til en enda mer truet art enn de allerede var, og betyr at hvis du trenger å få reparert en 3DS eller 2DS, vil det sannsynligvis koste mye.

De fleste Nintendo-entusiaster har selvfølgelig gått over til Switch nå, men det finnes fortsatt de som mener at eldre konsoller bør bevares slik at vi kan holde videospillhistorien i live.

Har du fortsatt 3DS-en din?