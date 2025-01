Nintendo svarer på CES Nintendo Switch 2 lekkasjer

HQ

Til tross for at Nintendo ikke var til stede på CES-messen, har vi hørt mange påståtte detaljer om Nintendo Switch 2. Fra en tilsynelatende logo til antatte Joy-Con-bilder, mye av dette begynner å se ekte ut, men uten bekreftelse fra Nintendo holder vi saltbøssene ute.

Til Sankei Shinbun kom Nintendo med en veldig kort uttalelse om de antatte avsløringene, og sa "bildene og videoene er ikke offisielle."

Selv om dette kan høres ut som en umiddelbar avvisning av det vi har sett så langt, virker ordet offisielt som brukes her ganske sentralt. Nintendo har ikke fortalt oss at bildene er falske eller falske, bare at de ikke er offisielle, noe vi vet ettersom de ikke kommer fra Nintendo selv.

I realiteten har dette oppklart lite med hensyn til om disse bildene er legitime eller ikke. Vi må bare vente og se til Nintendo er klare for en offisiell avsløring, som ikke burde være så langt unna nå, med tanke på at konsollen er satt til å lanseres i år.