Nintendo Switch 2 kan selge 100 millioner enheter i løpet av 5 år, ifølge analytikere

Femårsprognosen ser ganske bra ut for Nintendo. Mens vi venter på lanseringen av Nintendo Switch 2, som i skrivende stund kommer om bare noen uker, har analytikerne nok en gang gjort det klart at denne konsollutgivelsen vil bli massiv.

Ifølge veteranfirmaet DFC (via Eurogamer) kan Nintendo Switch 2 selge enda høyere enn Nintendos spådde tall på 15 millioner enheter innen utgangen av mars 2026. Hvis tilbudet forblir høyt, ser DFC at 20 millioner enheter lett går i løpet av de første ni månedene.

"Da den originale Switch ble lansert i mars 2017, anslo Nintendo opprinnelig 10 millioner enheter for regnskapsåret, men solgte til slutt 15 millioner enheter i den perioden. Basert på denne merittlisten, gir det faktum at Nintendo anslår 15 millioner enheter oss tillit til at de vil være i stand til å øke tilbudet og navigere i tariffutfordringer," skriver DFC.

Firmaet tror også at takket være at GTA VI ble sparket ut av lanseringskalenderen for 2025, vil Switch 2 være den primære drivkraften for spillforbruket i år. Dette vil markere en sterk start, og DFC tror at ting bare vil bli bedre i løpet av de neste fem årene.

"DFC spår at Switch 2 vil ha solgt over 100 millioner enheter innen utgangen av 2029, noe som gjør den til det ledende konsollsystemet med god margin. I løpet av de neste årene kan Nintendo for første gang bli den viktigste partneren for tredjeparts spillutgivere."

Dette høres ut som en enorm lansering for Nintendo Switch 2, men selv om dette kan være prognosen fremover, vet vi hvor merkelig spilling kan være til tider, og vi må vente og se hvor godt konsollen selger når den lanseres.