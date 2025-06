Nintendo Switch 2 utsolgt-plakater oppdaget av forhandlere i forkant av lanseringen

HQ

Om et par dager får vi vår første konsollansering på nesten fem år, og Nintendos første konsollansering på åtte år. Nintendo Switch 2 kommer til å bli en populær maskin fra første stund, og Nintendo ser ut til å være klar over det.

Som fanget opp av TheGamer, viser et innlegg fra Redditor Alternative_Basket19 noen plakater som blir sendt til forhandlere fra Nintendo som advarer kunder om at Switch 2 er utsolgt. Med mange mennesker som ønsker å få tak i denne konsollen, virker det som et smart trekk å forutse at det vil være noen lagerproblemer tidlig.

Det vil også hindre at forhandlerne selv stadig blir spurt om Switch 2 hvis folk bare kan lese en plakat for å innse at de ikke har den. Mange fans har allerede forhåndsbestilt Switch 2, men med noen forhandlere som britiske GAME som kansellerer disse forhåndsbestillingene, kan det bli køer i gatene den 5. juni.

Hvordan planlegger du å skaffe deg Switch 2?