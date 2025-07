Nintendo Switch-enheter er i ferd med å bli dyrere for kanadiere

HQ

Nintendo har kunngjort en prisøkning for Nintendo Switch familien av enheter spesielt i Canada. Endringen kommer for å møte justeringer "markedsforhold", som sannsynligvis er en referanse til tollsatsene som president Trump har innført, og som har påvirket mange over hele verden.

Når det gjelder hva som nøyaktig blir påvirket, blir vi fortalt at det bare er Switch 1 systemer, spill og tilbehør, så følgende :



Nintendo Switch



OLED-modell



Nintendo Switch Lite



Tilbehør



Fysiske og digitale spill



Disse prisendringene vil ikke påvirke Nintendo Switch 2 -systemet eller Nintendo Switch Online medlemskap eller Amiibos, og når det gjelder når den offisielle prisjusteringen vil gå gjennom, kan vi forvente at detaljene vil bli kunngjort 1. august.

Det er ingen referanse til at dette er et tegn på hva som kommer til å skje for andre rundt om i verden, men kanskje det er et slags varsel ... Hva tror du om det?