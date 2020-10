Nintendo Switch får streaming i Norge med Control og Hitman 3

Du ser på Annonser

Godt over to år har gått siden Nintendo Switch-eiere i Japan fikk mulighet til å teste spillstreaming på hybridkonsollen med blant annet Resident Evil 7: Biohazard, men endelig er ventetiden over for oss her til lands.

Helt ut av intet dukket nemlig årets siste Nintendo Direct Mini: Partner Showcase opp, og den avslører at Control kommer til Nintendo Switch i dag. Ganske rart, tenker du kanskje? Spillet sliter tross alt både på PS4 og Xbox One også, så hvordan skal Nintendos betraktelig svakere konsoll klare det? Med streaming selvsagt. Control Ultimate Edition — Cloud Version kalles det, og det er mulig å teste en liten del av spillet før du kjøper det. Slik unngår du forhåpentligvis å betale noe, for så å oppdage at internettet ikke er godt nok eller ikke lever helt opp til forventningene.

Hitman 3 skal på sin side selvsagt først komme en gang neste år.