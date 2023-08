Nintendo Switch har solgt mer enn Wii i USA

HQ

Switch ble utrolig populær fra den dagen den ble lansert i 2017, og siden den gang har hybridkonsollen fortsatt å selge utrolig bra og ser ikke ut til å ha lidd av mangel på samme måte som Microsoft og Sonys konsoller gjorde under pandemien. Dette har nå ført til en imponerende milepæl.

GamesIndustry.biz melder at Switch i USA nå har passert livstidssalget til den utrolig populære Wii. Faktisk er det bare to konsoller som har solgt mer, og det er Xbox 360 (mindre enn en million enheter igjen) og PlayStation 2 (fem millioner enheter foran). Med tanke på at julen nærmer seg og Nintendo har mange populære titler i vente, tror vi det bare er et tidsspørsmål før Switch blir tidenes mest solgte spillkonsoll i USA.

Ikke verst for en konsoll som ble ansett som for svak helt fra starten av, eller kan du ærlig talt si at du så dette komme?