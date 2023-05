Nintendo Switch har tjent 69 milliarder dollar i inntekter

HQ

En ny rapport slår fast at Nintendo Switch siden lanseringen i 2017 har tjent omtrent 69 milliarder dollar i inntekter.

Denne rapporten kommer til oss fra TweakTown, og gjennom en detaljert titt på Nintendo Switchs levetid viser den at med over en milliard spillsalg sammen med mer enn 125 millioner konsollsalg, har Nintendo Switch vært et absolutt kraftverk av en konsoll både når det gjelder salg av enheter og spill.

Selv om hybridmaskinen er syv år gammel, ser det ut til at den fortsatt har litt liv igjen i seg, noe som spesielt ble vist med lanseringen av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, som umiddelbart har vært en massiv suksess når det gjelder salg.