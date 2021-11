Nintendo Switch Online har nå 32 millioner abonnenter

HQ

Da Nintendo først presenterte deres Switch Online-abonnement, så ble det møtt med skarp kritikk, for selv om prisen var lav, så var ambisjonsnivået også relativt lavt. Siden da har de dog introdusert mer til tjenesten, senest i form av den dyrere Expansion Pack-oppgraderingen, som byr på Nintendo 64- og Mega Drive-spill.

Selv om tjenesten ikke hadde den beste mottakelsen til å begynne med, har veldig mange meldt seg på. Nintendo slo fast under deres seneste finansmøte at de har nådd 32 millioner Switch Online-abonnenter.

Det har skjedd på omtrent tre år, så det er ganske imponerende vekst. Dessuten har Nintendo fastslått at vi vil se mer bli tilføyet til tjenesten med tiden:

"Going forward, we will continue to improve and expand both Nintendo Switch Online and Nintendo Switch Online + Expansion Pack, striving to provide services that satisfy customers."