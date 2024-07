Nintendo Switch Online styrket med Golf, Donkey Kong, Cobra Triangle og mer

HQ

Som vi alle vet, har sommerferien en tendens til å bare regne bort mens vi alle lengter etter solskinn. Nå går Nintendo inn for å hjelpe oss med å spille en runde golf i det fine været, dra på båttur og kjøre motorsykkel.

De har lagt til syv nye (eller veldig gamle, avhengig av hvordan du ser på det) spill til abonnementstjenesten Switch Online, og det er et utvalg som er like deler fancy og obskurt, inkludert to Rare -titler - Cobra Triangle og Solar Jetman - samt Sunsofts The Mystery of Atlantis, som aldri tidligere har blitt utgitt i Vesten.



Cobra Triangle



Donkey Kong Jr Math



Golf



Mach Rider



The Mystery of Atlantis



Solar Jetman



Urban Champion



Se en kort presentasjonsvideo av spillene nedenfor, og husk at du kan laste ned disse spillene og spille dem offline så lenge du verifiserer medlemskapet ditt på nettet én gang i uken. Det er tross alt få ting som slår å spille koselige retrospill på stranden eller i hengekøya, ikke sant?