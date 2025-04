Nintendo Switch-oppdatering 20.0.0.0 har kommet

HQ

Med Nintendo Switch 2 stadig nærmere, har all vår oppmerksomhet vært fokusert på det japanske selskapets nye konsoll. Det er imidlertid viktig å holde et øye med hva som er nytt på Switch-systemet, som introduserer store endringer i brukeropplevelsen og baner vei for etterfølgeren, Switch 2.

Den mest bemerkelsesverdige nyheten er Virtual Game Card-systemet, som gir brukerne digital tilgang til spill og DLC som de har kjøpt. Dette ledsages av en ny meny på hovedskjermen. Denne funksjonen simulerer bruken av fysiske kassetter, slik at spill kan lastes inn og ut virtuelt på to forskjellige konsoller med samme konto. I tillegg gjør de det mulig å låne virtuelle kort mellom medlemmer av samme familiegruppe.

Dette tillegget er i et nøtteskall en setning for kassettene i livet, noe som antyder at Nintendo ikke ønsker å fortsette å stole på den vanlige støtten. Utlånsfunksjonen har også en fjorten dagers avskjæring.

Oppdateringen introduserer GameShare, den nye Switch 2-eksklusive funksjonen for lokal spilldeling mellom konsoller i nærheten, selv om den ikke kan brukes mellom den originale eller OLED/Lite-modellen. Når det gjelder sikkerhet, har de lagt til verifiseringsalternativer, og muligheten til å beskytte den virtuelle kortmenyen via PIN-kode eller innlogging.

På samme måte har systemet for overføring av lagrede data blitt forbedret, i tillegg til en ny funksjon for migrering av data fra det originale Nintendo Switch-systemet til Switch 2. Dette kan gjøres gjennom lokal kommunikasjon eller gjennom en dedikert server for de som ikke har den nye konsollen.

Til slutt, på den estetiske fronten, har News- og Nintendo eShop-ikonene blitt modifisert, og det mest kontroversielle er endringen fra klassisk oransje til en ny rød farge for den nye Switch 2. Det har også vært endringer i brukerikonene, om enn mindre.

Med alle disse endringene ser vi at Nintendo forbereder seg på overgangen til sin nye generasjon konsoller. Hvis du vil sjekke ut de fullstendige oppdateringsnotatene, kan du gjøre det her.

Hva synes du om denne nye oppdateringen?