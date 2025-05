Nintendo Switch passerer 152 millioner enheter ved utgangen av sitt åttende regnskapsår, men når ikke opp til Nintendo DS

HQ

I vår gjennomgang av Nintendos finansielle rapport for fjerde kvartal og avslutningen av regnskapsåret 2025, ble vi slått av den svake (men likevel betydelige) økningen i Nintendos maskinvaresalg mellom 1. januar og 31. mars 2025. Nintendo Switch 2 ble offisielt annonsert i denne perioden, så det var forventet at salget ville avta til fordel for ventetiden på den neste konsollen. Og det har det også gjort. De medfølgende dokumentene viser det totale antallet solgte Nintendo Switch-enheter ved utgangen av året, og det er to avlesninger av dataene.

På den ene siden har Nintendo klart å overgå 152 millioner enheter i siste kvartal av regnskapsåret, noe som var innenfor selskapets forventninger i sine tidligere prognoser. Dette tallet slår imidlertid ikke målet om å overgå Nintendo DS, selskapets mest suksessrike maskinvare (155 millioner enheter), og heller ikke det på forhånd uoppnåelige PlayStation 2-tallet på 160 millioner enheter. Nintendo Switch er derfor fortsatt den tredje mest solgte konsollen i historien.

Det er en sjanse for at Switch 1 vil overgå Nintendo DS' 155 millioner, delvis på grunn av en "rebound-effekt" som de nå mulige utsalgene av Switch 2 ved lansering kan forårsake de kommende ukene, men det ser uansett ikke ut til å være en milepæl som vi vil se overgått i den neste kvartalsrapporten for regnskapsåret 2026.

Tror du Switch kan slå Nintendo DS som Nintendos bestselgende konsoll i historien i år?