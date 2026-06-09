Nintendo Switch Sports Resort er oppfølgeren til Wii Sports Resort

Prøv å si det fem ganger raskt. En etterlengtet oppfølger til det legendariske Wii-spillet som alle kunne spille, er nå bekreftet, med intuitiv spillbarhet via fysiske bevegelser i sentrum. Du kan se frem til å slå vennene dine i totalt 12 disipliner, inkludert: bordtennis, bueskyting, vannscooter, boksing, tennis, volleyball, bowling, basketball, golf, tommelbryting (ennå ikke en olympisk sport, men vi håper den kommer), skateboarding, hanggliding og hoppetau.

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Nintendo Switch Sports Resorts lanseres 22. oktober og bør bli like uunnværlig som tidligere titler i serien.

Skal du bowle eller slå til på Switch 2 i oktober?