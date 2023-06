Nintendo Switch-oppfølgeren har en plan for å stoppe skalpere

HQ

Selv om Nintendo Switch og de eksklusive spillene på hybridkonsollen fortsetter å selge som bare det vet vi at den neste maskinen nærmer seg. Derfor har det japanske selskapet også begynt å dele bittelitt mer informasjon om hva vi har i vente, men ikke hva teknologi og spill angår.

For som mange erfarte da PlayStation 5 og Xbox Series ble lansert har problemet rundt at såkalte skalpere kjøper mange konsoller i håp om å selge dem videre for en høyere pris blitt et stadig større problem, så Nintendo fikk spørsmål om dette i et investormøte, Da er det litt beroligende å høre at Nintendos president, Shuntaro Furukawa, har en plan for å unngå at butikkene går tomme for Nintendo Switch 2 eller hva nå enn konsollen vil hete. at det finnes en måte å motvirke oppkjøpere på.

Furukawa-san sin idé er enkel. Han ønsker å "produsere og sende ut et antall som kan møte kundenes etterspørsel."... Genialt! Hvorfor har ikke Sony og Microsoft tenkt på det? Nå skal det sies at han også bemerker de har noen andre planer i tillegg til dette, men vi får se om disse fungerer eller ei i neste år eller starten av 2025.