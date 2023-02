Nintendo Switch-salget overgår PS4 og Game Boy

HQ

Nintendo bekrefter at Switch-konsollen har solgt 122.55 millioner enheter per 31. desember 2022, noe som setter den godt over livstidssalgstallene til Game Boy (118.69 millioner) og PS4 (117.2 millioner)

Dette setter Nintendo Switch som den tredje bestselgende konsollen gjennom tidene, men hybridkonsollen har fortsatt en vei å gå før den nærmer seg nummer 1. Akkurat nå sitter PlayStation 2 på topplasseringen med 155 millioner solgte enheter, og bak den er det Nintendo DS som solgte totalt 154,02 millioner.

Dette er imidlertid fortsatt en imponerende prestasjon for Switch. Det ser også ut til at programvaresalget har gjort det bra også, ettersom Pokémon Scarlet og Violet klarte å oppnå 20 millioner utsendte eksemplarer på bare 6 uker, og satte dem blant topp 10 av bestselgende Switch-spill gjennom tidene.

Det ser ut til at Nintendo totalt sett fortsatt vurderer dette siste kvartalet for å være noe av en negativ overraskelse siden de senker salgsforventningene for neste kvartal.

