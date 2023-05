Nintendo Switch-salget overstiger 125 millioner på verdensbasis

HQ

Nintendo har nettopp publisert sin inntjening for slutten av finansåret 2022, og selskapet har vist noen imponerende tall, inkludert bekreftelsen på at Nintendo Switch har solgt over 125.62 millioner enheter siden utgivelsen i 2017.

Selvfølgelig inkluderer dette original-, Lite- og OLED-modellene til hybridkonsollen, men det er likevel et imponerende antall. Dessuten klarte Switch å selge over 3 millioner enheter bare i forrige kvartal, noe som viser at etterspørselen etter konsollen fortsatt er høy.

Når det gjelder salgstall for programvare, har vi sett The Legend of Zelda: Breath of the Wild selge ytterligere 810 000 eksemplarer før utgivelsen av oppfølgeren denne uken. Også Pokémon Scarlet og Violet solgte ytterligere en million eksemplarer, og Metroid Dread sammen med de nye Fire Emblem- og Kirby-spillene har overgått 1 million solgte enheter.

Sjekk ut hele inntjeningsrapporten her.