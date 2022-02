Nintendo trekker Smash Bros fra EVO-arrangementet

HQ

EVO-turneringen anses i dag som et av de viktigste arrangementene innen fighting-esport og et samlepunkt for alle fans av fightingspill. Men for en stund siden avslørte Sony at de hadde kjøpt EVO, men tilsynelatende ikke for å gjøre det PlayStation-sentrert.

Likevel har Nintendo valgt å trekke Smash Bros-serien helt fra årets EVO, muligens på grunn av de nye eierne. I et innlegg på Twitter skriver EVO-arrangørene at dette er synd med tanke på seriens lange tradisjon:

"Since 2007, we've seen historic Super Smash Bros. moments created at Evo's events. We are saddened that Nintendo has chosen not to continue that legacy with us with year. In the future, we hope to once again celebrate the Super Smash Bros. community alongside them."

Nintendo har dog valgt å samarbeide med PandaGlobal på "the first officially licensed circuit for Super Smash Bros. Ultimate and Super Smash Bros Melee to North America", hvilket sannsynligvis har bidratt til beslutningen.