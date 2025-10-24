Nintendo vil at vi skal forberede oss på krig i ny Hyrule Warriors: Age of Imprisonment trailer

HQ

Lanseringen av Hyrule Warriors: Age of Imprisonment nærmer seg med stormskritt, og Nintendo mener det er på høy tid at vi forbereder oss på de episke kampene som venter. I dette eventyret må King Rauru og Princess Zelda lede det desperate forsvaret mot en invasjon av Ganondorfs legioner.

Heldigvis er de ikke helt alene, og Nintendo lover at vi vil møte flere nye ansikter som står klare til å hjelpe duoen, i tillegg til flere kjente figurer. En av de nye funksjonene i spillet er muligheten til å utføre Sync Strikes, fellesangrep, og dette er noe vi også får sjekke ut i videoen.

Lanseringen er den 6. november. Ta en titt nå for å få en forsmak på hva som venter deg.