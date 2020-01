Nintendo vil avsløre nye Switch-spill "gjennom hele året"

I løpet av den siste ukes tid har ryktene svirret om Nintendos planer for 2020, og flere rapporter foreslår at en Direct-sending er rett rundt hjørnet, som kaster mer lys over hva vi kan forvente fremover.

Nintendo Life ba Nintendo om å kommentere på disse ryktene, og de fikk følgende svar:

"You can look forward to announcements throughout the year, so keep your eyes peeled for more games joining this list!"

Rykter peker på en lansering av Xenoblade Chronicles Remastered i slutten av mai, et 2D Metroid-spill og et nytt Paper Mario.

Hva ønsker du å se fra Nintendo i 2020?