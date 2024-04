Nintendo vil bare tillate Samus Aran i Fortnite om noe spesielt skjer

HQ

Det har vært mange kjente gjesteopptredener i Fortnite, men som du sikkert har lagt merke til er ingen fra Nintendo der, til tross for at fansen trygler om et Samus Aran-skin.

Men Nintendo har så langt blokkert noe slikt, selv om de faktisk kunne tenke seg å tillate det - med et veldig spesifikt motkrav. Dette ble avslørt av Epic Games' tidligere kreative sjef Donald Mustard i et intervju med Game File, der han sa:

"De var veldig opptatt av at figurene deres skulle dukke opp på plattformer som ikke var deres plattformer. De vil gjerne ha Nintendo-figurer i Fortnite, men bare hvis det er på deres plattform."

Dette var selvfølgelig helt utenkelig for Epic, hvis Fortnite ikke fungerer på den måten i det hele tatt, noe både Microsoft og Sony aksepterte da de lot Master Chief og Kratos rote rundt i spillet i fjor. Mustard fortsetter:

"For meg og hele Epic er det et absolutt must. Vi vil sørge for at Fortnite er den samme opplevelsen, uansett hvilken skjerm eller enhet du spiller på."

Er dette et rimelig krav fra Nintendo, synes du?