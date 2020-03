Nintendo vil ha vekk alle Mario-kreasjoner i Dreams

En av de første tingene folk bygde i Little Big Planet var tolkninger av Super Mario-baner, ikke minst det klassiske 1-1-brettet fra Super Mario Bros. Og like lite overraskende er det at Mario-relaterte ting var blant det første folk skapte når de fikk tilgang til Dreams-verktøyene.

Men nå virker det som at alt det kan forsvinne. GamesIndustry rapporterer at Nintendo nå har bedt om at alt som har noe med Mario å gjøre skal fjernes fra Dreams. En Twitter-bruker har bevis på at hans egen Mario-modell har forsvunnet, og skriver i en annen tweet:

"The email came through to the same email i have linked to my psn but it was from the legal and business affairs Division of Sony Interactive Entertainment Europe

so not from Mm.

And stated Nintendo, themselves, had objected to my use of their Super Mario IP in Dreams"

Om alt som har noe med Nintendo å gjøre skal fjernes fra Dreams gjenstår å se.