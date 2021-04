Nintendo vil satse mer på nye spillserier i fremtiden

Du ser på Annonser

Det er nesten ingen som har et like ikonisk spillbibliotek som Nintendo, med Mario, Zelda, Starfox, Pikmin og Dinkey Kong, bare for å nevne noen. Men dette gallerie til tross, så vil Nintendo faktisk satse mer på å etablere helt nye serier fremover.

I et intervju med Nikkei (oversatt av VGC) forteller Nintendo-president Shuntaro Furukawa at det er viktig for Nintendo å etablere nye IP'er på markedet.

"Spill er ikke livsviktig. For å få forbrukere til å velge spill til sin begrensede tid må de være interessante. Konkurransen er dog hard, og jeg er ikke optimistisk. Jeg ser på og studerer forskjellige underholdningstyper. I fremtiden skal vi fokusere på å skape nye spillserier i tillegg til storselgere som Mario og Zelda."

Det er også denne innstillingen som gjør at Nintendo har satset mer på å spre deres IP'er ut over forskjellige underholdningsindustrier og plattformer.