Nintendo vinner søksmål mot fransk sharehoster kjent for å se gjennom fingrene med piratkopiering

HQ

Nintendo har kjempet med alle midler mot den økende piratkopieringsbølgen den siste tiden, og i tråd med dette har videospillgiganten vunnet en rettssak mot et fransk selskap som ikke har hindret deling av piratkopiert innhold på sin plattform. Problemet Nintendo har ligger hos selskapet DSTORAGE SAS, som er kjent som operatøren av nettstedet 1fichier.com, et nettsted som ikke har tatt en veldig effektiv holdning mot blokkering av piratkopiering, og nylig har Nintendo nettopp avslørt en viktig utvikling i søksmålet.

I en pressemelding har Nintendo nå kunngjort at den franske domstolen er enig med den tidligere kjennelsen fra Paris Court of Appeals i at DSTORAGE SAS ikke har klart å forhindre deling av piratkopiert og uautorisert innhold på sin plattform, og at de nå må iverksette tiltak mot dem som ønsker å fortsette å piratkopiere Nintendo-verk via nettstedet 1fichier.

I søksmålet heter det "1fichier.com må umiddelbart fjerne eller blokkere tilgangen til ulovlig innhold, og hvis ikke, er de ansvarlige for å betale erstatning til rettighetshaverne hvis immaterielle rettigheter er krenket."

Nintendo bemerker at denne seieren i søksmålet også er bra for hele videospillbransjen, ettersom den vil "forhindre sharehostere som 1fichier.com fra å hevde, slik de gjorde under realitetsbehandlingen, at det trengs en forhåndsavgjørelse fra en domstol før piratkopiert innhold må fjernes, og den bekrefter rettighetshavernes rett til å varsle når de hevder at varslet innhold krenker opphavsretten eller varemerkerettighetene."

Dette beskrives som en seier mot 1fichiers "lange historie med manglende etterlevelse" og også et skritt fremover i standardene for lovlig sharehosting i hele Frankrike.