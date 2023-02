Nintendo vinner søksmål om Joy-Con-drift

HQ

Tilbake i november avgjorde en føderal dommer i USA at foreldre ikke kunne saksøke Nintendo over Joy-Con-drift på grunn av det faktum at det å godta EULA-en på Switch hindret dem fra fremtidige søksmål.

Foreldrene var imidlertid ikke ferdige der, så de prøvde å bruke barna sine som saksøkere i saken, og sa at de var for unge til å godta en EULA. Men i den siste utviklingen forble Nintendo seirende da det ble vedtatt at barna heller ikke kunne betraktes som de virkelige eierne av systemene.

Joy-Con-drift har plaget mange Switch-eiere som har brukt konsollen i lengre perioder, og selv om Nintendo har beklaget dette problemet har de ikke klart å fikse det permanent ennå.

Takk, GoNintendo.