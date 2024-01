Nintendo viser frem Universal Orlando Resorts Super Nintendo World

HQ

Universal Universal Orlando Resort er i ferd med å åpne enda en temapark. Temaparken, som skal åpne dørene i 2025, og i forkant av åpningen har en av de fem verdenene som parken vil by på, blitt avslørt i detalj.

Etter suksessen med Super Nintendo Worlds i Japan og Los Angeles vil også fornøyelsesparken i Orlando få et Nintendo-land, og i forkant av åpningen har vi fått se noen konseptbilder som gir oss et glimt av hvordan det kan komme til å se ut og hvor det skal ligge i parken.

Floridian Super Nintendo World kommer til å ligge på venstre side av parken og ser ut til å bli en av de minste verdenene. Men ut fra konsepttegningene å dømme kan vi forvente oss en tunnelportalinngang igjen, og deretter forskjellige bygninger og elementer i Mushroom Kingdom-stil. Nettstedet forteller at dette landet vil åpne med en Mario Kart-kjøretur og at det også vil ha et Donkey Kong Country -område.

Når det gjelder de andre verdenene som temaparken i Florida kommer til å by på, er The Wizarding World of Harry Potter en av dem, i tillegg til How to Train Your Dragons Isle of Berk og de to mer tradisjonelle landområdene Celestial Park og det dystre monster- og overnaturlige Dark Universe.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du ta en titt på Super Nintendo World i Los Angeles nedenfor for å få en forsmak på hvordan Orlando-versjonen kan komme til å se ut.