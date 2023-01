Nintendogs kan komme til mobil

En fersk patent kan peke på Nintendo DS klassiske Nintendogs kommer til mobile enheter i nær fremtid.

Oppdaget av Insider Gaming, avslører patentet en ide for et AR-fokusert, mobilt Nintendogs-spill. Med tanke på at Nintendogs og oppfølgeren Nintendogs + Cats begge var spill som solgte utrolig bra, ville det være fornuftig for franchisen å gjøre comeback.

Med Pokémon GO som fortsatt viser seg å være et dyrisk spill på mobil også, vet Nintendo at det definitivt er penger å tjene i det markedet. Det var en Switch åndelig etterfølger til franchisen i Little Friends: Dogs & Cats, men det har ikke vært en offisiell Nintendogs-tittel på lenge.

Vil du være spent på å se en retur av Nintendogs, eller tror du det bør komme tilbake som et Switch-spill?