Nintendo-hackeren Bowser dømt til over 3 års fengsel

De fleste av oss måtte le litt da Doug Bowser ble Nintendo of America-president 2019, og det ble ikke akkurat mindre latter da det viste seg at en av hackerne fra Team Xecuter som har tjent millioner ved å skape og selge teknologier som gjør det mulig å spille ulovlige ROM-titler på blant annet Nintendo Switch og 3DS heter Gary Bowser. Han ler nok ikke like mye.

For Nintendo skriver i en pressemelding at rettsaken mot Gary Bowser nå er ferdig, og resultatet er at mannen med det uheldige/heldige navnet må sone 3 år og 4 måneder i fengsel. Dette på toppen av de rundt 90 millioner kronene han allerede hadde blitt dømt til å betale.

Det japanske selskapet ønsket i utgangspunktet en straff på 5 år, mens Bowser håpet på "kun" 19 måneder, men retten endte altså opp med noe midt mellom. Derfor kan vi nok være relativt trygge på at ingen av dem anker saken, og dette blir stående som en sterk advarsel til alle andre som vurderer å kødde med Nintendo.