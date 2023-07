Nintendos avtale med Microsoft omfatter alle fremtidige Activision-titler

HQ

Nylig ble det avslørt at Sony har inngått en 10-årig avtale med Microsoft om å holde fremtidige Call of Duty-utgivelser på PlayStation-konsoller. Vi rapporterte at denne avtalen bare gjaldt skytespillserien, og at fremtidige Activision-utgivelser som ikke er en del av den, kunne hoppe over PlayStation hvis de ønsket det.

Nintendos avtale med Microsoft er ganske annerledes, og inkluderer "en kontraktsfestet rett til å få Activision-innhold etter sammenslåingen, inkludert Call of Duty." Dette betyr at i tillegg til å bringe Call of Duty til Switch, vil utvikleren også gi Nintendo annet innhold de skaper.

Sony kunne ha hatt denne avtalen, men bare frem til 2027. Slik det ser ut nå, vil de ha tilgang til Call of Duty frem til 2034. Nintendos avtale gjelder derimot for et helt tiår, og gir tilgang til mer enn bare Call of Duty. Kanskje er det dette Sony får igjen for å ha motsatt seg Microsofts Activision Blizzard-avtale i retten.