Nintendos neste konsolldesign angivelig lekket av tilbehørsprodusenten Dbrand

Nintendos kommende konsoll, ofte referert til som Switch 2, ser ut til å ha fått sitt design lekket av tilbehørsprodusenten Dbrand. Selskapet viste nylig frem en ny versjon av sitt "Killswitch"-etui designet for Switch 2, med bilder på nettstedet deres som avslører en 360-graders visning av enheten. Designet inkluderer buede Joy-Cons og nye knapper, i tråd med tidligere lekkasjer.

Dbrands administrerende direktør, Adam Ijaz, bekreftet at designet er basert på faktiske dimensjoner hentet fra en 3D-skanning av maskinvaren. Han bemerket også at Switch 2 er større enn Switch OLED, og måler 27 cm i bredden (sammenlignet med OLEDs 24 cm) og 11,6 cm i høyden (OLED var 10,2 cm), mens tykkelsen forblir uendret.

"Det stemmer: det er Switch 2 med vårt Killswitch-deksel på (i prinsippet likt vårt Killswitch-deksel for Steam Deck, ROG Ally og ROG Ally X)", sier Ijaz.

En betydelig endring er de ryktede magnetiske Joy-Cons, som løsner via en knapp på baksiden, med Dbrands etui skreddersydd for å imøtekomme denne funksjonen. I tillegg har en mystisk ny knapp merket "C" under hjem-knappen vekket nysgjerrighet, selv om dens funksjon fortsatt er ukjent.

Hva synes du om designet - forutsatt at det er korrekt?