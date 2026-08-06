Nintendos nettoomsetning er ned, men overskuddet er opp i den siste regnskapsrapporten

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Mer enn ett år etter lanseringen av Nintendo Switch 2 ser det ut til at Nintendos regnskap viser sterkere resultater innen programvaresalg enn maskinvaresalg. Ser man på selskapets siste finansresultater samlet sett, var nettoomsetningen for selskapet som helhet lavere sammenlignet med samme kvartal i fjor, men når det gjelder fortjeneste, har Nintendo økt med en ganske solid margin.

Nettoomsetningen gikk ned fra 572,3 milliarder yen til 517,8 milliarder yen, noe som utgjør en nedgang på 9,5 %. Driftsresultatet steg imidlertid med hele 150 % i samme kvartal, og ordinært resultat økte også med 115 %. Totalt nettoresultat er opp med 53,5 %.

Når man ser nærmere på dokumentet, begynner man å forstå hvordan omsetningen kan være ned, mens fortjenesten likevel kan være opp. Maskinvareomsetningen for både Nintendo Switch og Switch 2 har gått ned sammenlignet med samme kvartal i fjor. Programvaresalget har økt med 9,2 % for Nintendo Switch 2 og 38,6 % for den opprinnelige Switch-konsollen. Dette er imidlertid ikke nok til å generere overskudd på egen hånd.

I stedet ser det ut til at Nintendos IP-relaterte inntekter er en av de viktigste faktorene for å generere overskudd dette kvartalet. «IP-relaterte inntekter økte med 107,4 % sammenlignet med samme periode i fjor til 34,8 milliarder yen, delvis på grunn av økningen i inntekter fra filmer og videoer knyttet til The Super Mario Galaxy Movie», heter det i dokumentet. I hele dokumentet nevnes også tilbakebetaling av tollavgifter som et positivt bidrag til Nintendos samlede økonomi.