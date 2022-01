Nintendos nyttårssalg er i gang

HQ

Julesalget til Nintendo er over, men det betyr ikke at det er for sent å spare noen kroner på eShop, ettersom nyttårssalget er i gang. Salget byr på tilbud på opptil 90% rabatt på en mengde titler på Switch eShop, nærmere bestemt 2869 forskjellige titler.

Med en så lang liste er det uten tvil noe for alle og enhver, og for å hjelpe deg litt har vi gravd litt og funnet noen av tilbudene vi synes er verdt å sjekke ut.



Overcooked: Special Edition - før 160 kr / nå 16 kr



LEGO DC Super-Villains - før 499 kr / nå 124 kr



FIFA 22 Legacy Edition - før 399 kr / nå 199 kr



Worms Rumble - før 159 kr / nå 31 kr



Borderlands Legendary Collection - før 499 kr / nå 199 kr



Bioshock Remastered - før 189 kr / nå 75 kr



Disco Elysium: The Final Cut - før 400 kr / nå 260 kr



Yooka-Laylee - før 320 kr / nå 64 kr



Civilization VI Anthology - før 769 kr / nå 307 kr



Se alt som er på tilbud via Current Offers-fanen på eShop på din Nintendo Switch.