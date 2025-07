Nintendos president svarer på bekymringene rundt prislappen på Nintendo Switch 2

HQ

Det ser ut til å ha vært en jevn strøm av møter mellom Nintendos styre og aksjonærer den siste tiden. Etter en ny runde med konsultasjoner har selskapets president Shuntaro Furukawa svart på spørsmål fra aksjonærene, inkludert et om hvorvidt den høyere grunnprisen for Switch 2 ikke vil avskrekke et segment av yngre spillere fra å få tilgang til den nye maskinvaren, som ble plukket opp av Nintendo Everything.

Furukawa svarte at prisen på Nintendo Switch 2 står i forhold til spillopplevelsen, og at for de yngre målgruppene som har vanskeligere for å få tilgang til det nye systemet, utforsker de andre veier, "å skape ulike muligheter for små barn til å oppleve Nintendo-figurer og videospillverdenen utenfor konsollene".

Den fullstendige utskriften av deres svar er som følger :

"Vi mener at Nintendo Switch 2s prispunkt står i forhold til spillopplevelsen den tilbyr, og det viktigste er å tilby en morsom underholdningsopplevelse som får kundene til å føle at det er verdt det. For å oppnå dette har vi bygget inn en rekke funksjoner i Nintendo Switch 2.

Det er sant at Nintendo Switch 2 er dyrere enn tidligere konsoller. Vi skaper ulike muligheter for små barn til å oppleve Nintendo-figurer og videospillverdenen utenfor konsollene, men et av målene er at de til slutt skal spille på dem. På det tidspunktet legger vi stor vekt på hvor høy prisen på konsollen kommer til å bli."

Hva tenker du om dette, og tror du at den høyere prisen på denne modellen vil føre til at yngre generasjoner ikke vil komme i kontakt med selskapets figurer og spill i like stor grad som før?