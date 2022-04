Nintendo-verksted så "tusenvis av Joy-Con drift-saker" hver eneste uke

HQ

Vi har flere ganger rapportert om de problemene tusenvis, om ikke millioner av Switch-eiere fikk relativt kort tid etter kjøpet av deres Switch-konsoll takket være såkalte "drift"-problemer med de tilhørende Joy-Con-kontrollerne. De begynte etter hvert å registrere falske inputs fra analogstikkene og ble til slutt ubrukelige.

Men hvor omfattende var dette dette problemet? Kotaku har nå publisert et intervju med en tidligere medarbeider fra verkstedet United Radio fra Syracuse i New York, og ifølge denne medarbeideren var det på et tidspunkt "tusenvis av saker" i uka assosiert med drift i Joy-Cons.

"According to our source, who Kotaku has independently confirmed worked at a high level within the repair shop, the faulty design of the hardware was felt most acutely by those tasked with fixing the hundreds of controllers that flooded in each day. They said that "easily thousands of Joy-Cons were coming through each week." United Radio confirmed over the phone that they handle Switch repairs, but the customer-facing process goes through Nintendo. United Radio relied on temporary employees that were supplied through Aerotek, a staffing company. The former supervisor said: "We ended up having to set up an entire new workspace just for Joy-Con repair."

Nintendo ser ut til å ha fått bedre kontroll over problemet nå, takket være gradvise redesign, men det har utvilsomt vært et veldig stort problem.