Nioh 2 blir lettere og forbedrer en haug med ting etter beta

Nioh gjennomgikk noen ganske store endringer etter at utviklerne i Team Ninja lyttet til tilbakemeldingene spillerne ga etter flere betaer av spillet, noe som endte opp med å bli et ganske bra spill. Derfor kom det ikke akkurat som et sjokk da de hadde en åpen beta for Nioh 2 i fjor heller, og nå har vi fått vite hvilke endringer som venter som følge av den.

Som forventet er det ikke rent lite heller, for utviklerne har valgt å fordele listen over to sider du kan se nederst. Noen av de mest nevneverdige endringene er at Nioh 2 skal bli generelt lettere ved å blant annet gjøre slik at flere våpen og bestemte angrep gjør mer skade. Samtidig skal fiender gjøre mindre skade og angrepsradiusen deres gjøres mindre. Dark Realm skal i tillegg ikke være like straffende, så vi kan blant annet se frem til at Ki-en regenereres raskere, får enda mer Yokai Force og mer.

I tillegg til dette blir det enda flere måter å tilpasse figuren vår på, brukerinformasjonen på skjermen vil forbedres, opplæringsdelen skal bli mer omfattende, lyddesignet skal pusses på og en rekke andre ting du kan lese mer om under.