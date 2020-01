Nioh 2s beta har blitt lastet ned over 700.000 ganger

Den 13. mars fortsetter Team Ninjas episke ninja-eventyr med Nioh 2. Utvikleren har med dette spillet prøvd ut en litt annerledes utviklingsstrategi, hvor spillerne gjennom mange måneder har vært med på å optimere spillet gjennom en lengre beta-test, en test som også har vist seg å være uhyre populær.

Koei Tecmo har nemlig avslørt at etter en lang teknisk alpha-prøve, så ble Nioh 2s beta prøvd av hele 700.000 spillere på verdensbasis, som må sies å være ganske mange, spillets sjanger tatt i betraktning.

De har også avslørt at det originale Nioh fortsatt selger bra over hele verden til tross for at spillet kom for tre år siden.

Du kan se den seneste traileren nedenfor. Gleder du deg?