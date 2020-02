Nioh 2-skaperne vil gjerne lage et nytt Ninja Gaiden

Hele seks år har gått siden vi fikk et nytt spill i Ninja Gaiden-serien, og det er ikke så rent få som har etterspurt mer ninjaaction siden den gang. Dessverre har utviklerne i Team Ninja vært travelt opptatt med spill som Nioh, Dead or Alive, Marvel Ultimate Alliance og Hyrule Warriors, men nå har vi fått et lite håp.

I et intervju med IGN sier Fumihiko Yasuda, Nioh 2s "Game Director", at mange av de som jobbet med Ninja Gaiden i studioet fortsatt håper å lage et nytt, og at de nå er spesielt ivrige etter å ha sett hvordan utfordrende ninja-spill har fått en real gjenopplivning med spill som Sekiro: Shadows Die Twice og Ghost of Tsushima.

"Kjernemedlemmene fra laget som jobbet på Ninja Gaiden ønsker å lage et nytt spill. Vi er klare over at noen fans ønsket Ninja Gaiden mer enn Nioh 2. Nå ser vi mange ninja-spill som Sekiro: Shadows Die Twice også, og se ser mye god inspirasjon i disse spillene, så vi håper å kunne levere noen gode nyheter en dag."

Ikke akkurat en bekreftelse, men samtidig gjør han det meget klart at tankene og ideene er der. Dermed skal vi ikke se bort fra at Ryu Hayabusa kommer ut av permisjon en gang i fremtiden.