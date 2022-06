Utvikleren bal Dead or Alive, Nioh og Ninja Gaiden jobber på et nytt spill, som beskrives som en dramatisk actionfylt fortelling om en navnløs soldat som kriger for overlevelse i en mørk fantasy-versjon av Han-dynastiet. Xbox-sjefen selv, Phil Spencer, beskrev samarbeidet med Team Ninja som "spennende" og eksakt hvor bra det blir får vi vite tidlig i 2023 når Wo Long: Fallen Dynasty slippes til PC, Xbox One og Xbox Series.

Se traileren her.