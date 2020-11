Nioh-spillene samles på PlayStation 5 med oppgraderinger

Flere av dere har hatt mye moro med Nioh og Nioh 2 den siste tiden, og jeg tok også noen turer tilbake for PlayStation 5-testingen min siden spillene kjører enda bedre på sterkere maskinvare. Nå viser det seg at opplevelsen jeg har nå bare er småtteri i forhold til hva som venter.

Team Ninja kan nemlig fortelle at begge Nioh-spillene vil få remastere på PlayStation 5 den 5. februar, og at du kan kjøpe en samlepakke av disse kalt The Nioh Collection med alt av utvidelser. Da vil de allerede pene spillene kunne nytes i 4K og opptil 120 bilder i sekundet om du har TV-en til det, samtidig som at lastetidene blir mye kortere.

Vi som allerede eier PS4-utgaven av Nioh 2 vil få Nioh 2 Remastered med alle utvidelsene vi eier og fortsette der vi slapp, mens Nioh Remastered må man tydeligvis betale for uansett hva.