Nirvana-sang ble 734% mer populær etter The Batman

The Batman har blitt en kjempesuksess på kinoene verden over, og denne suksessen har faktisk smittet over på andre ting. Ifølge Billboard har Nirvanas "Something in the Way" (en sang som er med i filmen) hatt en enorm økning på streaming-plattformer den siste tiden.

Det bemerkes at sangens daglige on-demand-streamingtall i USA lå på 78 000 den 28. februar, nådde 123 000 den 3. mars, og begynte deretter å stige kraftig dagen etter at The Batman ble utgitt, med over dobbelt så mange streams den 4. mars som den 3. mars. Dette doblingsmønsteret har fortsatt dag etter dag, og de siste tallene som er delt (8. mars) viser at sangen har et snitt på over 1,5 millioner streams, altså en økning på 734% på bare noen få dager.

Har du sett The Batman og hørt på "Something in the Way" siden det?