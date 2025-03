Nissan presenterer neste generasjon av Leaf

HQ

Nissan har nettopp bekreftet at de har til hensikt å lansere en ny versjon av bilen Leaf. Dette blir en helelektrisk "slank og romslig familievennlig" modell som beskrives som en bil som tilbyr "betydelige forbedringer i aerodynamikk med en mer avansert EV-arkitektur", enn den siste utgaven av Leaf.

Bilen vil debutere med 19-tommers felger, panoramatak, støtte for NACS-ladeport for å koble seg til Tesla Supercharger -nettverket, samt at den bygger på Nissans 3-i-1-elbil-drivlinje som hevder å "bidra til å levere betydelige rekkeviddeforbedringer i forhold til forrige generasjon".

Dette er alt vi vet om tredje generasjon av Leaf for øyeblikket, ettersom flere detaljer forventes å bli kunngjort i midten av året.

Nissan

Dette er en annonse: