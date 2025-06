Nissan presenterer nye Leaf, som beskrives som "elbilen for alle"

HQ

Nissan ønsker å bygge videre på sin serie av Leaf elbiler ved å avduke en helt ny modell som hevdes å være en "EV for alle". Bilen beskrives som en "familievennlig" modell som har en "dristig, elegant, gjennomtenkt, responsiv, smidig og selvsikker" design, og også en bil som er et "overbevisende alternativ" for dem som ønsker å forlate forbrenningsmotoren.

Leaf kommer i en rekke alternativer som begynner med et batteri på 52 kWh som kan utvides opp til 75 kWh. Det minste alternativet gir en effekt på 130 kW og et dreiemoment på 345 Nm, mens det største siktet mot 160 kW og 355 Nm. Det største alternativet hevder også å ha en rekkevidde på opptil 30 mil på én lading, med mulighet for 10-80 % hurtiglading.

Inne i Leaf finnes en ny infotainmentpakke med enten en dobbel 12,3" eller dobbel 14,3" skjerm, i tillegg til Bose-høyttalere og en Dimming Panoramic Roof som gir passasjerene mulighet til å oppleve naturlig lys hele året rundt.

Denne Leaf vil bli bygget i Japan på Tochigi Plant og i England på Sunderland-anlegget, og vi er lovet ytterligere informasjon om priser når det nærmer seg lanseringsdatoen for bilen på hvert respektive marked, som inkluderer høsten i USA og andre etter det.

