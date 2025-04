Nissan skal hjelpe Renault med å utvikle neste utgave av Twingo

HQ

Renault har i lengre tid snakket om planer om å lansere en ny utgave av Twingo -modellen, og nå ser det ut til at det endelig blir en realitet. I en pressemelding bemerker den franske bilprodusenten at den samarbeider med Nissan for å gjøre en ny Twingo til virkelighet, med dette som en helelektrisk modell som utvikles på Renaults Ampere plattform.

Mer spesifikt, får vi vite: "Renault Group, gjennom Ampere, den første europeiske intelligente EV pure-aktøren, vil utvikle og produsere et derivat av Twingo, en bil i A-segmentet, for Nissan fra 2026, noe som bekrefter deres kunnskap og veikart for å redusere utviklingskostnader og -tid. Denne modellen vil bli designet av Nissan."

Så ja, Twingo vil bli designet av Nissan og ser ut til å komme i 2026. Vi får ikke vite noe mer om bilen, noe som betyr at vi bare må følge med før vi får vite mer om ytelse, pris, faktisk lanseringsdato og alle de andre gode tingene.

Dette er en annonse: