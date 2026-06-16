Nissan vil offisielt presentere den nye Skyline denne vinteren

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Vi har lenge visst at Nissan jobber med en gjenopplivning av Skyline, et etterlengtet comeback for det legendariske undermerket, som har vært borte i lang tid.

Som Motor1 rapporterer, har Nissans administrerende direktør Ivan Espinosa bekreftet at neste generasjon Skyline vil ha sin offisielle debut denne vinteren. Enda mer imponerende er det at den nye modellen ble utviklet på bare 26 måneder.

Ifølge Espinosa oppnådde Nissan den dramatisk kortere utviklingssyklusen gjennom bruk av AI-assisterte designverktøy, avansert digital testing og mer effektive produksjonsprosesser. Selskapet håper denne tilnærmingen vil gjøre det mulig å fornye modellutvalget mye raskere enn tidligere.

Den nye Skyline vil fortsatt være en firedørs sportsedan og forventes å beholde en tradisjonell bakhjulsdrevet konfigurasjon. Tilsynelatende vil den drives av en oppgradert versjon av Nissans 3,0-liters V6-motor med dobbel turbolader, som potensielt kan produsere så mye som 450 hestekrefter.

Foreløpig er det bare en teaser, som du kan se nedenfor.