Nissans britiske produksjonssone-team lærer tegnspråk for å støtte døve kolleger

Det er alltid rørende å se noen ta et stort skritt fremover når det gjelder tilgjengelighet. For noen av de fantastiske folkene ved Nissans gigantfabrikk i Sunderland i Storbritannia dreier dette seg om å lære seg tegnspråk i et forsøk på å kommunisere og jobbe bedre med sine døve kolleger.

Fabrikken i Nord-England har rundt 6000 ansatte og produserer hundretusener av biler hvert år, og seniorveileder Peter Haydon forklarer hvorfor dette tilgjengelighetstiltaket har blitt iverksatt:

"Fire av medarbeiderne våre er døve, noe som gjorde kommunikasjonen til en utfordring for arbeidslederne og teamet på produksjonslinjen.

"Vi ønsker først og fremst at alle medarbeiderne våre skal føle seg inkludert og som en del av teamet, så vi foretok en full gjennomgang, og én ting alle ønsket å gjøre, var å lære å bruke tegnspråk."

Som en del av dette arbeidet vil det også bli iverksatt ekstra tiltak i produksjonssonen, der opplæring, møter og briefinger med visuelle hjelpemidler også vil bli inkludert. Tegnspråktolker er også ofte på plass for å hjelpe til i kommunikasjonsarbeidet.