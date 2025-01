Nitro V styrker Acers portefølje av bærbare gaming-maskiner

HQ

Acer kom med en rekke teknologinyheter i forbindelse med CES-messen. En av disse nyhetene dreier seg om selskapets portefølje av bærbare gaming-maskiner, som blir utvidet med en ny serie kjent som Nitro V.

Denne serien vil komme i fire størrelsesvarianter, fra 14" helt opp til 17". De vil bli drevet av de nyeste prosessorene, enten det er en Intel Core 7 for den vanlige modellen eller en AMD Ryzen AI 7 350 for Nitro V AI -modeller. Uansett modell kan vi også forvente en Nvidia GeForce RTX 4050 bærbar GPU under panseret som støtter DLSS 3.5 og Ray-Tracing, i tillegg til 32 GB minne og opptil 2 TB lagringsplass.

Når det gjelder skjermene og hva de tilbyr, er hver modell litt forskjellig. Du kan se et sammendrag nedenfor :





Acer Nitro V 14 AI - WXQGA-panel som klokker ved 165 Hz



Acer Nitro V 15 / Acer Nitro V 15 AI - 15,6" FHD-panel med 180 Hz oppdateringsfrekvens, 3 ms responstid og 100 % sRGB



Acer Nitro V 16 AI - 2560x1600p-oppløsningspanel som når 180 Hz og med 100 % sRGB



Acer Nitro V 17 AI - 17,3" 16:9 QHD-panel som kan nå 165 Hz med et DCI-P3-fargespekter på 100 %.



AI-modellene vil ha 50 TOPP med AI-prosessering, nærmere bestemt Microsofts Copilot+-system. AI vil også bruke Nitro Sense for å bidra til å blokkere ut ekstern støy under videosamtaler og også holde kameraet vendt mot fronten og i midten.

Når det gjelder prisingen av de fem modellene, kan du også se det nedenfor :