No Man's Sky er mer populært enn noen gang takket være Starfield

Mens PC- og Xbox-spillere reiser gjennom galaksen og opplever alle slags eventyr sammen med Bethesda i Starfield, ser det ut til at de som ikke har hatt mulighet til å prøve spillet får sin romfartsfiks andre steder.

Sean Murray, en av grunnleggerne av Hello Games, har nettopp avslørt at No Man's Sky har hatt "sin største måned de siste årene", noe som ikke er så verst med tanke på at det er et sju år gammelt spill. Starfields popularitet har helt sikkert bidratt til dette imponerende resultatet, men det ble også lansert en ganske stor oppdatering kalt Echoes i slutten av forrige måned, noe som sannsynligvis også skapte en viss interesse.

No Man's Sky er for øyeblikket tilgjengelig for PC, PlayStation, Switch og Xbox. Har du nylig vendt tilbake til No Man's Sky?