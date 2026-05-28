No Man's Sky får sin egen Helldivers II-stil i The Swarm-oppdateringen

Spillerne må samarbeide for å ta ned en ny trussel i en tidsbegrenset ekspedisjon.

No Man's Sky er virkelig i ferd med å bli spillet over alle spill. Det inkluderte nylig en Pokémon-stil kamparena for fremmede skapninger, og nå introduserer det en World of Warcraft-raid / Helldivers II-stil verdensavsluttende hendelse i form av The Swarm-oppdateringen.

Innsatsen har aldri vært høyere for Hello Games' ekspansive galakse, ettersom spillerne må bekjempe horder av svermere og ta ned Hive of Glass for å forhindre ytterligere invasjon. Til tross for navnet vil ikke Hive of Glass knuses så lett, og spillerne må samarbeide for å sette sammen de tre Prismatic Core-fragmentene, som kan brukes i det endelige angrepet på Hives stasjon.

I løpet av en åtte uker lang ekspedisjon skal spillerne bekjempe svermerne som invaderer planetene, og drepe dem for å få mer informasjon om hvor de kan finne de tre fragmentene. Utenom denne store narrative hendelsen vil spillerne også kunne få et nytt rustningssett og en ny flyvesekk ved å bekjempe svermere.

