Vi kommer aldri til å se mer enn en brøkdel av universet No Man's Sky har å tilby, men vi har nå sett nok til å sette karakter. Dette er et unikt eventyr du ikke bør gå glipp av...

No Man's Sky lanseres på Nintendo Switch i oktober den 23 juni 2022 klokken 16:37 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Gjengen i Hello Games har virkelig ikke ligget på latsiden de snart seks årene som har gått siden No Man's Sky kom til PC og PlayStation 4. Med både massive og små...