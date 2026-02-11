No Man's Sky legger til antigravitasjonspistol og gjør spillerne til romtruckere med Remnant

HQ

No Man's Sky fortsetter sin forvandling fra en problematisk utgivelse til et av spillverdenens mest generøst oppdaterte prosjekter. Nå har Hello Games sluppet versjon 6.2, kalt Remnant.

Høydepunktet på Remnant er spesielt anti-tyngdekraftspistolen, offisielt kalt Graviton Coil. Denne modulen kan festes til ethvert våpen, slik at vi kan løfte, flytte og skyte gjenstander over spillets planeter. Men oppdateringen stopper ikke ved fysikkeksperimenter. For eksempel introduserer Remnant også space trucking mechanics, inkludert nye lastebiler, metoder for godstransport og prosesseringsanlegg for avfall.

Etter et travelt 2025 med oppdateringer som Worlds Part II, Voyagers, Relics, Beacon og Breach, starter Hello Games 2026 med en gratis oppdatering fullpakket med innhold. Remnant er tilgjengelig nå på PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PC og Steam Deck. Og for en fullstendig liste over endringer, inkludert den nye ekspedisjonen og alle spilljusteringer, kan du sjekke de offisielle oppdateringsnotatene...

Kommer du til å teste Remnant -oppdateringen?