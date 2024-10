No Man's Sky sender oss inn i en lovecraftiansk skumringssone i The Cursed Expedition Etter den avslappende fiskeoppdateringen gjør vi oss nå klare for Halloween.

HQ Nok en gang har No Man's Sky levert en splitter ny ekspedisjon som vi kan sette tennene i. Vi er på ekspedisjon 16 nå, noe som føles rart å tenke på, ettersom det minner oss om hvor mye gratis DLC No Man's Sky har gitt ut opp gjennom årene. Denne hendelsen i spillet kalles The Cursed, og vil se spillere kjempe mot kollapsende virkeligheter. Som vanlig vil denne ekspedisjonen bare kjøre i en begrenset periode, så hvis du vil ha belønninger som det helt nye Boundary Herald Starship (som i utgangspunktet bare er en flygende tallerken), vil du ønske å logge deg på. Ekspedisjonen vil løpe fra skrivende stund i to uker, og du kan finne de fullstendige oppdateringsnotatene her for alle de saftige detaljene. Nedenfor er det en trailer som viser frem de uhyggelige skumringssonene du vil støte på, samt det nye romskipet du kan få tak i. HQ